Rekabet Kurumu, iki katına çıkan kırmızı et fiyatlarına ilişkin inceleme başlattı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı yaratarak kanunları ihlal eden teşebbüslerin cirolarının yüzde 10’una varan idari para cezaları uygulanabileceğini aktardı.

Uzun zamandır yükselen gıda enflasyonuna paralel olarak kırmızı et fiyatları da artmıştı.

TÜİK verilerine göre Mart ayında gıda enflasyonu yıllık yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Yine TÜİK verilerine göre Mart ayında fiyatı en çok artan ürün aylık yüzde 20’lik bir yükselişle dana eti oldu.

İkinci sırada yüzde 15 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri gelirken üçüncü sırada yüzde 11’lik bir artışla yumurta ve yumurta ürünleri yer aldı.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin geçen hafta için yayımladığı fiyatlarda da her bir kırmızı et çeşidinin yıllık olarak yüzde 100’ün üzerinde zamlandığını görmek mümkün.

Yağsız dana etinin fiyatının yıllık olarak fiyatının yüzde 150 yükseldiği bu verilerde yer alıyor.

Merkez Bankası da Mart ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, gıda enflasyonunu kırmızı et fiyatlarının yukarı çektiğini aktarmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Damak tadı değişti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan et fiyatlarıyla ilgili, “Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Koyun eti bu ülkeye en güzel tadı verir” demişti.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu ise FOX televizyonundaki Çalar Saat programında Nebati’yi suçlayarak, “Hiç yetkin olmayan, tarımın t’sini bilmeyen insanların süt fiyatlarıyla yaptığı oynamalar sonucu anaç hayvanlar kesildi. Ve anaç hayvanlar kesildiği için bugün et fiyatları bu kadar yüksek” ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu’nun ise son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldığı belirtildi.

Kurum uzmanlarının kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladığı aktarıldı.

Uzmanlar, piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor.

Ön inceleme çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor.

Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, yaklaşık bir yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme gerçekleştirmişti.

