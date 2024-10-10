UNICEF: 370 milyon kız çocuğu cinsel şiddet mağduru

UNICEF’e göre mağdur kız çocuklarının sayısı özellikle savaş veya kriz bölgelerinde yükseliyor.

UNICEF araştırmasından elde edilen rakamlar şok edici ve muhtemelen cinsel şiddetin boyutunu da tam olarak yansıtmamakta.

Dünyadaki her sekiz kız çocuğundan biri 18 yaşından önce tecavüze ya da cinsel istismara maruz kalıyor. Dünya çapında 370 milyon kız çocuğu ve reşit olmayan kadın bu durumdan etkileniyor.

New York’taki UNICEF’in çocuk koruma uzmanı ve araştırmanın başkanı Claudia Cappa, 14 ila 17 yaş arasındaki kız çocuklarının özellikle risk altında olduğunu söylüyor.

Fiziksel şiddet, kızlarda derin ve uzun süreli travmalar yaratıyor:

“Bütün hayatları boyunca bunu çekiyorlar ve bunu bütün hayatları boyunca düşünüyorlar. Bunun sadece duygusal sonuçları değil, psikolojik sonuçları da var.”

Araştırmaya göre failler genellikle aile ortamından, kızların güvendiği erkekler.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu “ahlaki vicdanımızda bir leke” ifadesini kullanıyor.

Sözlü cinsel şiddet veya online saldırıları da eklerseniz, dünya çapında beş kız çocuğundan biri etkileniyor.

UNICEF bu rakamları ilk kez açıkladı. Veriler, 120 ülkede 2010 ile 2022 yılları arasında yürütülen temsili anketlerden elde edildi.

Cappa, sonuçların dünya nüfusunun yüzde 80’ini kapsadığını söylüyor: “Bunlar devlet istatistik ofisleri tarafından yürütülen hane halkı anketleridir. Dolayısıyla bunlar bir tahmin değil.”

Silah olarak istismar

Buna göre kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet tüm kıtalarda ve tüm kültürlerde yaşanıyor.

Etkilenenlerin sayısı özellikle savaş veya kriz bölgelerinde yüksek.

Orada her dört kız çocuğundan biri tecavüz veya cinsel şiddet mağduru oluyor. Reşit olmayan kadınlara yönelik tecavüz ve cinsel istismar da savaşlarda kasıtlı olarak silah olarak kullanılıyor.

Cappa, dünya çapındaki ülkelere, kız çocuklarını cinsel şiddetten daha iyi korumak için daha fazlasını yapma çağrısında bulundu.

Bu sadece faillere yönelik daha sert cezalarla ilgili değil:

“Cinsiyet eşitsizliğiyle, erkeklik ve erkeklerin cinsel yetkileri hakkındaki yanlış fikirlerin yanı sıra mağdurların damgalanmasıyla da mücadele etmeliyiz.”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle kız çocuklarına yönelik cinsel şiddete odaklansa da UNICEF, erkek çocukların da tecavüz ve istismar mağduru olduğunu vurguluyor.

Ancak hala önemli veri boşlukları ve çok sayıda bildirilmemiş vaka var.