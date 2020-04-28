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Yaşlı polislere sokağa çıkma yasağı
Koronavirüs salgınının her geçen gün daha da yayıldığı Hindistan'da önlemler de artırılıyor.
Hindistan’ın Mumbai kentinde 3 polis memuru koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Gelişmenin ardından kentteki 55 yaş üstü polislere sokağa çıkma yasağı getirildi.
Yetkililer, yaşlı polis memurlarının, 3 Mayıs’a kadar evde kalacağını söyledi.
Yerel basında çıkan haberlere göre şehirde dün Covid-19 tedavisi gören 56 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti. Daha önce de polis ölümlerinin olması nedeniyle böyle bir tedbire başvuruldu.
Mumbai’nin de bağlı olduğu Maharashtra Hindistan’ın en çok vaka görülen eyaleti. Sağlık bakanlığı verilerine göre, Salı günü eyalette 500’den fazla yeni enfeksiyon bildirildi. Bu, Maharashtra’daki toplam doğrulanmış vaka sayısını 8 bin 500’ün üzerine çıkardı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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