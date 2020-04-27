Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan’da açıklanan koronavirüs verilerinin ardından “Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam” dedi.

İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, şu ifadeleri kullandı:

“Mor salkımlar açtı. Yaza Kovid-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam.”

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, 26 Nisan’da Türkiye’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 99 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 357 yeni tanı kondu.