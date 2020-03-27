Yeni test yöntemi köpekler olabilir mi? Sıtma kokusunu alabiliyorlar

Dünyada neredeyse tüm ülkeler koronavirüs testlerini geliştirme ve hızlandırma yarışına devam ediyor.

Belki de insanların en iyi dostu köpekler bize bu işte de yardımcı olabilir.

İngiliz bir yardım kuruluşu, köpeklerin koronavirüsü iyi koku alma duyusu ile tespit edip edemeyeceğini görmek için bilim adamları ile bir araya geldi.

Önceki araştırmalar köpeklerin gerçekten sıtma kokusunu alabildiğini ve bu nedenle Tıbbi Algılama Köpekleri grubunun bunun Covid-19 için de işe yarayıp yaramayacağını görmek için Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Durham Üniversitesi birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Hayır kurumu daha önce köpekleri, hastalardan alınan örnekleri koklayarak kanser, parkinson ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıklar için eğitmişti.

Yardım kuruluşunun genel müdürü Claire Guest, “Amaç, köpeklerin asemptomatik olanlar da dahil olmak üzere herkesi tarayabilmeleri ve test edilmeleri gerekip gerekmediğini bize söyleyebilmeleri.” dedi.