Yeni vaka sayısı yine 4 binin altında

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2017 oldu.Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 11 bin 976 oldu.” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız vaka sayılarını azaltacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Son 24 saatte 35 bin 344 test yapılırken toplam test sayısı 634 bin 277’ye yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 922, entübe durumdaki hasta sayısı ise bin 31 oldu.