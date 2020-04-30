Yeniden pozitif çıkan vakalardan iyi haber

The Korea Herald’in haberine göre, 260’ı aşkın hastada yaşanan bu durum ölü virüs kalıntılarından kaynaklanıyor.

Hastalık Kontrolü Merkez Klinik Komitesi Başkanı Oh Myoung-don, Ulusal Tıp Merkezinde yaptığı basın toplantısında yapılan testlerde ölü virüslerin ribonükleik asitlerinin tespit edildiğini belirtti.

COVID-19 teşhisinde kullanılan PCR testlerinde, virüsün genetik maddeleri test esnasında çoğaltılıyor. Bu durumda, canlı bir virüsten de olsa, ölü virüs hücrelerinin kalıntılarından da olsa, bu maddelerin iyileşen hastalardan temizlenmesi aylar sürüyor.

Oh Myoung-don, PCR testlerinin virüsün canlı mı ölü mü olduğunu ayırt edemediğini ve bunun hatalı pozitiflere sebep olduğunu belirterek,“Kore’de virüsün genetiğini coğaltan PCR testi kullanılıyor ve yeniden nüks vakaları PCR testlerinin teknik kısıtlarından kaynaklanıyor” dedi.

Ulusal Tıp Merkezi, Pazar günü itibariyle 263 hastanın iyileşme sonrası yeniden pozitif test sonucu geldiğini açıklamıştı.