EkonomiGündemManşetSon Dakika

Yerli üretime 6 milyon liraya kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." dedi.

NationalTurk 25/03/2020
0 140

Bakan Varank “KOSGEB’in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran’a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik. KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı