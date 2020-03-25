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Yerli üretime 6 milyon liraya kadar destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." dedi.
Bakan Varank “KOSGEB’in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran’a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik. KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz.” ifadelerini kullandı.
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