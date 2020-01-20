Yeterli sayıda araç yine geçmedi! Devlet şirkete 1.6 milyar lira ödeyecek

2019 yılının ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden beklenen sayıda araç geçmediği için devlet, ICA’ya 1.6 milyar TL dolayında ödeme yapacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden öngörülen sayıda araç geçmediği için işletmeci IC İçtaş İnşaat-Astaldi konsorsiyumu ICA’ya devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar büyük ölçüde belli oldu.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, ayın son haftasında 1.6 milyar TL civarında bir ödeme konsorsiyuma yapılacak. ICA’ya yılın ilk yarısı için 1 milyar 450 milyon TL ödenmişti.

Yavuz Sultan Selim-Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi. Devlet bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat-Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma Bakanlığı’na başvurdu. Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik yapılmasını istedi. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını talep etti. Bu talep ‘uygun’ bulundu. Daha önce ilgili yılın ocak ayı dolar kuru esas alınıyor ve garanti ödemesi izleyen yılın nisan ayında tek seferde yapılıyordu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim’de 2019 yılı 1 Ocak-30 Haziran dönemi için temmuz ayında yeni sistem uyarınca ilk garanti ödemesini yaptı. İşletmeci ICA’ya 1 milyar 450 milyon TL ödendi. 2019 yılı 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesi için de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Buna göre devlet, işletmeciye, bu ay sonunda 1 milyar 600 milyon TL dolayında bir ödeme yapacak. Bu konuda kaynak sorunu olmadığı ifade edildi, tutar konusunda son rötuşları yaptıkları belirtildi.