Yiğit Bulut’a göre Abdullah Gül’ün açıklamaları da darbenin parçasıymış!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, yeni bir darbe hazırlığı olduğu iddialarını doğrulayarak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesine verdiği röportajla ’emperyalist planın’ tamamlandığını ileri sürdü.

Yiğit Bul, Abdullah Gül’den İlker Başbuğ’a, İYİ Parti’den CHP’ye kadar olan geniş bir kesmi de darbenin hazırlayıcısı olmakla itham ederek her an harekete geçebileceklerini iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın desteklediği ‘RAND Corporation’ isimli düşünce kuruluşu ‘Türkiye’nin Milliyetçi Rotası’ başlığıyla 276 sayfalık bir rapor yayınlamıştı. Raporda orta kademedeki subayların ordudaki tasfiyelerden rahatsız olduğu değerlendirmesi yapılarak “Yeni bir darbe girişimi olabilir” iddiası dile getirilmişti. Raporun yayınlanmasının ardından Türkiye’de de darbe tartışmaları başlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür” demişti.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yiğit Bulut da dün Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesine verdiği röportaja dikkat çekerek, “Bu sabah aniden bahçemizde açan Kraliçe Gülü bahçede emperyalist planın tamamlandığını ve harekete geçeceklerini gösteriyor” diye mesaj attı.

Abdullah Gül’den eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ’a CHP’den İYİ Parti’ye geniş bir kesimi darbenin hazırlayıcısı olmakla itham eden Yiğit Bulut’un attığı mesajlar şöyle:

Sevgili Dostlar,

Bazı detayları bu kadar açık yazmayacaktım fakat bu sabah itibariyle, “yargı baskı altında olmamalı” diyerek Gezi Davası duruşma belkide karar günü, Kraliçe’nin Gül’ünün de İlker Başbuğ ile yola çıkan kervana katılması ve ilginç çıkışlar yapması “demokrasimize” — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

Yönelik “seçim dışı bir kumpasın” daha da görünür hale gelmesine yol açtı! GÖREN GÖZLER İÇİN OYNANAN OYUN ÇOK AÇIK”!

SAAT 11’DE YAZACAKLARIMI “EMPERYALİST DÜZEN’E BİAT ETTİRİLMİŞ BİR TÜRKİYE YERİNE DEMOKRATİK TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE’DE YAŞAMAK İSTEYEN” HER TÜRK VATANDAŞININ ÇOK — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

DİKKATLİ OKUMASINI VE PAYLAŞMASINI RİCA EDİYORUM!

DURUM CİDDİ! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

SEVGİLİ DOSTLAR, HAYATIMDA HİÇBİR SİYASİ PARTİ’YE İLGİ DUYMADIM VE BUNU DA DEFALARCA TV’LERDE SÖYLEDİM. SON 20 YILDA DA “GİRDİ-GİRECEK” DEMELERİNE RAĞMEN ASLA SİYASETE GİRMEDİM.

BÜYÜK BİR İSTEKLE ERDOĞAN’IN EMPERYALİZM’E KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNE HER ANLAMDA KATILDIM VE — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

BUNUN İÇİN ARACIN SEÇİM OLDUĞUNU FALAN SANMAYIN; AMAÇ ÇOK AÇIK VE RAND CORP RAPORUNDA AÇIKÇA YAZIYOR; “POLİTİK SİSTEMİN GEREKİRSE ASKERİ BİR DOKUNUŞ İLE DÜZELTİLMESİ, ERDOĞAN’IN SİSTEM DIŞINA İTİLMESİ VE TÜRKİYE’NİN EMPERYALİZM’E GÜLLER İÇİNDE ESKİSİ GİBİ TESLİM EDİLMESİ! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

SEVGİLİ DOSTLAR, Çok açık ve net lafı dolandırmadan yazıyorum;

Bir süre önce hdp-CHP-Akşener tarafından dillendirilmeye başlanan; “parlamenter sisteme kesin dönüş” söylemi, İlker Başbuğ’un TBMM’yi zan altında bırakan sözleri ile yeni bir viraj alırken, rand corp raporu ile — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

“sisteme müdahale” söylemi zirve yaptı

“Emperyalizm’e tam biat etmiş bir Türkiye” isteyen güçlerin öz evlatlarına yolda “paranın evladı TÜSİAD” ve kraliçe’nin öz evladı Gül’ün de bu sabah katılımı ile “fetö’den Gül’e”-“silahın gücünden paranın gücüne” bütün unsurlar tamamlandı. — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

Özellikle kraliçe’nin öz evladının bahçesinin en değerli gül’ü olan şahsın yaptığı “Türkiye’de siyasal islam çöktü” açıklaması akla geçmişte yaşadığımız “darbe dönemi” açıklamalarını getirdi. Emperyalizm ve değerlerine hizmet eden bütün grupların ve bireylerin üzerinde anlaştığı — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

“Parlamenter sisteme kesin döneceğiz” diye ortaya dökülenlerin üzerinde anlaştığı İngilizce kavram “political system correction by a military touch” yani “politik sistemin düzeltilmesi ama bir askeri dokunuş ile”…

Daha açık yazayım; yola çıkan “sistem düzeltmesi” kavramına son — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020

Olarak kraliçe’nin gül’ünün (gezi kararı açıklanacağı gün YARGI’YA BASKI var diyerek ama aba altından sopa göstererek) katılması KERVANIN YOLA ÇIKTIĞINI GÖSTERİYOR ! HEDEF ÇOK AÇIK; “POLİTİK SİSTEM DÜZELTMESİ”! VE “EMPERYALİZM’E TAM BİAT ETMİŞ BİR TÜRKİYE”!! — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) February 18, 2020