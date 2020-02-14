Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi açıklandı, dolar 6,07’ye yükseldi

Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi yüzde 10.01’den 10.06’ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde 6.41 olan yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti ise 6.45 oldu. Dolar bugün de yükselişini sürdürerek 6.07 TL’yi gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı beklenti anketi istatistiklerini paylaştı.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.01 iken, bu anket döneminde yüzde 10.06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.54 iken, bu anket döneminde yüzde 9.61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.51 ve yüzde 8.52 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.41 TL iken, bu anket döneminde 6.45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6.51 TL olarak gerçekleşti.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.4 iken, bu anket döneminde yüzde 3.5 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.7 ve yüzde 3.8 olarak gerçekleşti.