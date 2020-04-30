Yıllık enflasyon yüzde 0.4’e geriledi!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi’nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi’nde mart ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,4’e indi.
Avro Bölgesi’nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 9,6 ile enerji izledi.
Öte yandan, Avro Bölgesi’nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında, yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.
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