CHP’li belediyelerin hesaplarına bloke

Süleyman Soylu’nun genelgesinin ardından İBB ve ABB’nin Vakıfbank hesabına para yatırılamaz blokesi konulduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs bağışlarına ilişkin bugün yayınlanan genelgenin hemen ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nin başlattıkları yardım kampanyalarına Vakıfbank üzerinden bağış yapılamadığı görüldü.

CHP kaynakları söz konusu bilgiyi doğrularken VakıfBank’tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Genelgede yer alan “Yasalarımızda belediyelerin Yardım Toplama Kanunu’ndan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanununu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar” ifadelerii “CHP’li belediyelerin kampanyaları durdurulmak mı isteniyor?” Sorusunu akıllara getirmişti.

Bakanlık genelgesi ne diyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinin koronavirüs önemlerinin yarattığı ekonomik güçlüklere karşı düzenledikleri dayanışma kampanyalarına karşı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, Yardım Toplama Kanunu kapsamı dışındaki yardım toplama faaliyetleri hakkında kovuşturma yapılması istendi.

İHA’da yer alan habere göre, kamu yararına uygun olarak muhtaç kişilere ,hayır kurumlarının, dernek, vakıf ve kurumlara yardım toplama esasları yeniden belirlendi.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, “Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere ‘gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin’ yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda düzenlenmiştir” hatırlatması yapıldı.

Bu süreç tamamen şeffaf ve İstanbulluların dayanışması ile büyüyecek. Sen de destek ol!#BirlikteBaşaracağız Bağış bilgileri için; https://t.co/MI3jRaHn3B pic.twitter.com/LlRdFIMdhQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2020

Genelgenin devamında şu ifadeler kullanıldı: “Anılan Kanun ile gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda Kanunun 6. maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumların yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş 7. maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.”

Genelgede açık biçimde yerel yönetimlerin koronavirüsle mücadele için düzenlediği yardım kampanyaları adres gösterildi. Genelgenin ilgili bölümü şöyle:

“Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür. Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu kurum, dernek ve vakıfların faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmeleri uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6. maddesinin ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır’ hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.”