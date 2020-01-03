Yine Ankara yine tren kazası!

Ankara’da 13 Aralık 2018’de 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasının yaşandığı istasyon bölgesinde yine kaza meydana geldi. Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı.

Ankara’da, Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Temizlik ve bakım için Marşandiz’de bulunan atölyeye giden boş trenin, bir lokomotif ve bir jeneratör vagonu 06.30 sularında raydan çıktı.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı’ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu’na giderken kontrolden çıktı.