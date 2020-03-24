Yine bir korsanlık vakası mı? Almanya’nın 6 milyon maskesi kayıplara karıştı
Almanya'nın satın aldığı 6 milyon tıbbi maskenin Kenya'da kaybolduğu bildirildi.
Almanya ordusuna bağlı tedarik biriminin, koronavirüs salgınıyla mücadele için sipariş ettiği 6 milyon maskenin Kenya’da bir havaalanında kaybolduğu belirtildi.
Der Spiegel’in haberine göre geçtiğimiz günlerde koronavirüs krizine karşı devreye giren Almanya ordusuna bağlı tedarik ofisi, maske gibi acil ihtiyaçların mümkün olan en kısa sürede giderileceğini açıklamıştı. Bugünkü haberde ise Almanya’nın siparişi ettiği 6 milyon maske Kenya’da bir havalimanında kayboldu.
Maskelerin normal şartlarda 20 Mart’ta Almanya’ya ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Almanya’nın 10 milyonda daha fazla maske siparişi verdiği ancak ilk parti teslimatın bu şekilde kaybolmasının hükümette rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Almanya Savunma Bakanlığı sadece maskelerin kaybolduğunu doğrularken, nasıl kaybolduğuna ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.
Spiegel’in iddiasına göre, 6 milyon maskenin ödemesinin teslimattan sonra yapılması planlanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Çekya hükümeti, Çin’den İtalya’ya gönderilen onbinlerce maskeye havaalanında el koymuştu.
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