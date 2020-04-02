Yine coştu! “Karantinayı ihlal edenleri vurun”

Vatandaşlarını salgınla mücadele konusunda ‘uyaran’ Duterte karantinayı ihlal edenlerin ‘vurularak öldürülebileceğini’ söyledi. Duterte’nin bu gözdağı, gecekondu bölgesindeki sakinlerinin yiyecek kıtlığını protesto etmesinin ardından geldi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek adına ülkenin en büyük adası olan Luzon’da ilan edilen bir aylık karantina süresinde ‘sorun yaratan’ kişilerin vurularak öldürülmesi için askere ve polise talimat verebileceğini söyledi.

Gece geç saatlerde televizyonda bir konuşma yapan Duterte, “Bu herkes için bir uyarı olsun. Bu aralar hükümeti takip edin çünkü düzeni sağlamak son derece önemli. Sağlık çalışanlarına, doktorlara zarar vermeyin çünkü bu ciddi bir suç. Polise ve orduya talimatı şu; eğer birisi sorun yaratırsa ve hayatları tehlike altına atarsa onları vurup öldürün” dedi.

Duterte, “Hükümeti tehdit etmeyin. Hükümete meydan okumayın. Kaybedersiniz” diye de ekledi.

Duterte’nin bu ‘orantısız uyarısı’, başkent Manila’nın gecekondu bölgesi Quezon City’de düzenlenen hükümet karşıtı protestonun ardından geldi.

İki hafta önce karantinaya giren bölge sakinleri, tüm bu süreç boyunca söz verildiği gibi gıda desteği ve yardım paketi alamadıklarını söyleyerek sokaklara dökülmüştü. Polis protestoculara müdahale etmiş ve 20 kişiyi gözaltına almıştı.

Protestocular arasında bulunan Jocy Lopez, karantina nedeniyle yiyecek hiçbir şeylerinin kalmadığını ve eylem yapmaya mecbur kaldıklarını söyledi. 47 yaşındaki Lopez, “Açlık yüzünden yardım istemek için buradayız. Bize gıda, pirinç ya da nakit verilmedi. İşimiz yok” dedi.

Filipinler’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 96 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı da 2 bin 311’e ulaştı.