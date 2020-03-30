Yine kilise skandalı! Ülkenin her yerinde binlerce kişiye yaydılar

EuroNews’in haberine göre Fransa’da şubat ayında Mulhouse kentindeki bir kilisede düzenlenen dini toplantı binlerce Covid-19 vakasının kaynağı oldu.

Fransa’da hastalığın merkezi durumuna gelen Mulhouse kentinin virüsün ülke geneline yayılma noktalarından biri olduğu düşünülüyor. Araştırmalara göre toplantıda enfekte olanların sayısı bilindiği gibi yüzlerle değil, binlerle ifade ediliyor.

Kentte 25 yıldır düzenlenen dini toplantıyı Fransa’nın büyük bir Evanjelist topluluğu organize ediyor. Bu yıl da 17-24 Şubat arasında Mulhouse’da bir kilisede toplanan 2 bin ila 2 bin 500 kişi, bir hafta boyunca birlikte ibadet etti. Fransa’nın dört bir yanından gelen yüzlerce insan, toplantı bittikten sonra evlerine döndü.

Söz konusu toplantıda en az bin kişiye virüs bulaştığı değerlendirmesi yapılırken pratisyen doktor Patrick Vogt, toplantının bitiminden birkaç gün sonra, kendisine başvuran onlarca hasta olduğunu söylüyor.

Vogt, France Info’ya verdiği röportajda, “Hastalardan birine toplantıda öksüren çok sayıda insan olup olmadığını sordum. ‘Evet, çoğunluğu öksürüyordu’ cevabı aldım” ifadelerini kullanıyor.

Dini toplantıyı düzenleyen rahip Peterschmitt’in ailesinde 18 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Vakaların ardından kilise yetkililerle temasa geçerek vakalar hakkında bilgilendirme yaptı. Ancak herkese açık ücretsiz etkinliğe katılanların kaydı alınmadığı için tüm katılımcılara ulaşılamadı ve takip yapılamadı.

Öte yandan şu an hastalığın merkezlerinden biri olan Strasbourg Üniversite Hastanesi’nden bir hemşirenin de toplantıya katıldığı bildirildi.