Yine yaptı yapacağını! “Vücuda dezenfektan enjekte edelim”

ABD Başkanı Donald Trump, “Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü.” dedi.

Trump, yapılan araştırmaların, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sıcak ve nemli ortamlarda daha az yaşadığını, doğrudan güneş ışığına uzun süre dayanamadığını ortaya koyduğunu belirterek, vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesini önerdi.

Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Trump ilginç fikirler ortaya attı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise, basın toplantısında virüsün sıcaklık ve güneş ışığından nasıl etkilendiğine ilişkin bir sunum yaptı. Byran, “Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor” bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Trump’tan virüs ile mücadeleye ilişkin ilginç bir öneri geldi. Trump, “Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir” dedi.

Byran ise Trump’ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi.

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx’e dönerek, “Işık ve sıcağın, tedavi olarak kullanılıp kullanılmayacağına bir bakmalısınız. Belki işe yarar, belki yaramaz. Doktor değilim sonuçta.” diye konuştu.

Birx ise, “Bunun tedavi olarak kullanılabileceğini sanmıyorum.” yanıtını verdi.

Trump’tan aşı açıklaması

Almanya, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra ABD’de de virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Trump, “Aşıyı bulmaya yakınız ama bu aşının test edilmesine çok yakın değiliz. Biliyorsunuz aşıyı test etmeniz lazım ve uzun zaman alıyor.” dedi.

Trump, Beyaz Saray’ın Kovid-19 önlemleri konusunda yayımladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, “Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız.” ifadesini kullandı.