Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretine yüzde 40 zam yapıldı. 50 lira olan ücret 70 liraya yükseltilirken TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar 210 TL ödemek zorunda.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) klavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde erişime açıldı. Başvuruları yarın başlayacak YKS fiyatlarına yüzde 40 zam geldiği görüldü. Başvuruları yarın başlayacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) fiyatı 50 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı.

Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar:

Sadece TYT’ye gireceklerse 70.00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine gireceklerse 140.00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne gireceklerse 210.00 TL yatıracak.

2019’da ise sadece TYT’ye giren adaylar 50 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girenler 100 TL,TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girenler ise 150.00 TL ödemişti.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden erişebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.