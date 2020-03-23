“Yoğun bakımda değilim ama yüzde 1 milyon koronayım”

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre Fenerbahçe Beko’da corona virüsü şüphesi taşıyan isimlerden olan İdari Menajer Cenk Renda, yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladıktan sonra “Karantina altındayım. Yüzde 1 milyon koronayım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda yoğun bakımda olmadığını, hastanede kontrole tabi tutulduğunu açıkladı. Renda, “Karantina altındayım. Tedaviye başlayacaklar ama ne zaman bilmiyorum çünkü bir daha test yaptılar. Corona’yım yüzde bir milyon. Zor bir durum, zor bir süreç. Kusura bakmayın telefonlarınızı açamıyorum, konuşmak istemiyorum. Dikkat edin kendinize” mesajını paylaştı.

Renda geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındığı iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve “Ne yazık ki sosyal medya üzerinde çok fazla bilgi kirliliği var. Yoğun bakımda olduğum bilgisi doğru değil. Ancak, çok donanımlı bir hastanede, sağlık ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyorum. Takımımızla ilgili gerekli açıklamayı kulübümüz yaptı, sonuçlar netleşince mutlaka yine bilgilendirme yapılacaktır. Desteğiniz ve iyi mesajlarınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.