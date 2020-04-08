Yoğun eleştirilerden sonra test kapasitesini artırıyorlar

Endonezya, günde 10.000 test kapasitesine sahip 20 yeni teşhis makinesi ile koronavirüs testlerini hızlandıracak. Cihazlar İsviçreli sağlık devi Roche’dan satın alındı.

Endonezya’da salgının merkez üsleri Jakarta, Batı Java ve Banten gibi eyaletler de dahil olmak üzere cihazları ülkenin 12 bölgesine gönderdi.

Tıp uzmanları, mevcut test eksikliğinin Endonezya’daki salgının gerçek ölçeğini gizlediğini söylüyor. Salı günü itibarıyla ülkede 14 bin 354 test gerçekleştirildi. Bu durum, bir milyonda 52 kişinin teste tabi tutulması anlamına geliyor. Bu sayı Türkiye’de 2 bin 643.

Son haftalarda, bölgesel hükümetler kan örnekleri alarak hızlı testler yaptılar, ancak uzmanlar sonuçların kesin olmadığı konusunda uyarıyorlar.

Endonezya’da onaylanmış 2 bin 956 vaka, 240 ölüm bulunuyor.