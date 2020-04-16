Yolcu uçağıyla 2 koli yardım gönderildi, 40 kişi törenle karşıladı

Çin, koronavirüs salgını nedeniyle Suriye’ye içinde test kitlerinin bulunduğu iki koli gönderdi.

Büyük bir yolcu uçağıyla gönderilen sadece iki koliden oluşan yardım sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu.

Koronavirüs test kitlerini taşıyan uçak Şam Uluslararası Havalimanı’nda Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mekdad ve Çin’in Suriye Büyükelçisi Feng Biao tarafından törenle karşılandı. Büyükelçi Feng yaptığı açıklamada Suriye’ye Çin’den daha fazla yardım gönderileceğini belirterek, “Koronavirüs insanlık için bir düşman. Bu yüzden Suriye ve uluslararası toplumla birlikte çalışacağız. Bu salgınla yüzleşmek için iş birliği yapacağız ve bence iş birliğimizle bu salgın sonunda kazanacağız” dedi.