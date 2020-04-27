Yunan denizciler THY uçağıyla tahliye edildi

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Cibuti’de mahsur kalan 3 Yunan denizci, Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla dün Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye’ye getirildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.
Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ait özel bir araçla Edirne’deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.
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