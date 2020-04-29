Yunanistan bazı kısıtlamalarla normal hayata dönüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ulusa sesleniş konuşmasında aşamalı olarak kaldırılacak koronavirüs yasakları kapsamında okulların açılacağı tarihi de açıkladı.

Miçotakis, lise son sınıf öğrencilerinin 11 Mayısta derslere başlayacağını duyurdu. Lise birinci ve lise ikinci sınıf öğrencileri için ise dersler 18 Mayısta başlayacak. Benzer şekilde ortaokullar da 18 Mayıs 2020 pazartesi günü açılacak. İlkokul ve anaokullarının ise Mayıs sonuna kadar kapalı kalacağını açıklayan Başbakan, ay sonundaki duruma göre 1 Haziranda açılabileceklerini ifade etti.

Son olarak, özel nedenlerden dolayı sınıfa katılmaları mümkün olmayacak öğrenciler için ise uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Yunanistan’da normalleşme adımlarından bazıları şöyle;

4 Mayıs itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor ancak bulunulan şehirlerden ayrılma yasağı en az iki hafta daha devam edecek.

4 Mayıs itibariyle kiliseler bireysel ziyaretler için açılacak. Ancak dini ayin yapılmayacak.

Açık havada ve denizde bireysel spor aktivitesine izin verilmekle birlikte, düzenli plajlar kapalı kalmaya devam edecek.

4 mayıs itibariyle kuaförler, elektronik mağazaları, kitabevleri gibi günlük yaşama dair hizmet alınan bazı dükkanlar açılacak.

11 Mayıs itibariyle kalan perakende satış dükkanları açılacak. (Alışveriş merkezleri hariç)

17 Mayıs itibariyle kiliselerde toplu ayinler başlayacak. Ancak sosyal mesafe kuralı sıkı bir şekilde denetlenecek.

18 Mayıs itibariyle arkeolojik alanlar, parklar ve bahis bayileri açılacak.

1 Haziran itibariyle alışveriş merkezleri ve tüm yıl çalışan oteller açılacak.

Haziran ayının sonunda, gidişata göre kalan ekonomik faaliyetlerin de sürdürülmesine devam edilecek.

Yaz boyunca festivaller, konserler ve seyircili spor müsabakaları gerçekleştirilmeyecek.