Yunanistan sınırı ve Ege sahillerine akın artarak devam ediyor

Edirne’nin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı. Düzensiz göçmenler Yunanistan’a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

İstanbul’da yaşayan ve Afgan uyruklu olduğu belirtilen düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere Kazlıçeşme’de toplandı.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenler otobüslere binerek, Avrupa sınırında bulunan Edirne’ye doğru yola çıktı.

Ege sahillerinde büyük hareketlilik, botunu kapan gidiyor

Yunanistan adalarına yakın konumdaki Ege sahillerinde de düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Yunanistan’a gitmek için Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine gelen göçmenler, Midilli Adası’na geçmek üzere Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga koylarında toplandı.

Burada kucaklarında bebekleri ve yanlarında çocuklarıyla lastik botlara binen düzensiz göçmenler, denize açıldı.

Lastik botların denize açıldığı diğer kıyı ise Aydın’ın Kuşadası ilçesi oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla Sisam Adası’na yakın konumdaki Güzelçamlı mevkisine gelen, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 60 kişilik grup, lastik botlarını denize indirdi. Düzensiz göçmenler, bölgedeki hareketliliği takip eden basın mensuplarına el sallayarak botlarla yola çıktı.

İzmir’in Dikili ilçesinde de Suriyeli ailelerden oluşan 160 kişilik grup, Salihleraltı mevkisinde bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan Halit Sait, kendi imkanlarıyla bot temin edeceklerini belirterek, “Eşyamızı topladık, bota binip Yunanistan’a gideceğiz.” dedi.

Lastik bot temin etmek üzere aralarında para toplayan düzensiz göçmenler, geçişlerin daha uygun olması nedeniyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine hareket etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesi de düzensiz göçmen hareketliliğinin gözlendiği diğer merkez oldu. Sahil bölgesine gelen düzensiz göçmenlerin “Avrupa, Avrupa” sloganı atmaları dikkati çekti. Çok sayıda göçmen, Bodrum’a yakın Yunan adalarına geçmek için yanlarında getirdikleri lastik botlara binerek yola çıktı.

Bazı düzensiz göçmenlerin de limanlarda beklediği görüldü.

Düzensiz göçmenlerin Edirne kara sınır hattı ile Ege sahillerindeki yoğunluğu sürüyor.

Pazarkule Sınır Kapısı geçişlere kapandı

Bu arada Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.

Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Yunanistan’a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Eskişehir otogarında hareketlilik

Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Eskişehir’de yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

İran’dan Türkiye’ye gelen Reşat Salihi (30) 2 yıldır Eskişehir’de yaşadığını belirterek Türkiye’nin düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından 3 arkadaşı ile birlikte sınıra ulaşmak için yola çıktıklarını söyledi.

İstanbul ya da Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmeyi düşündüklerini anlatan Salihi, buradan da Almanya’ya gitmek istediğini söyledi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Edirne, İzmir, İstanbul’un yanı sıra, sınır kentleri üzerinden Avrupa’ya ulaşmak istiyor.

Çantaları ve valizleriyle otogara gelen sığınmacılar sefer yapan otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı. Kalabalık ailelerin ise özel minibüsler kiralayarak sınır kentlerine gittikleri öğrenildi.