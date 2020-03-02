Yunanistan sınırına akın sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne’den Avrupa’ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.

Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor.

Tamponda bekleyenler var

Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule – Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Düzensiz göçmenler Meriç Nehri’ni aşmaya çalışıyor

Edirne’den Avrupa’ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler, daha çok nehir hattını deniyor.

Pek çok kişinin Yunanistan tarafına geçtiğini öğrenen düzensiz göçmenler, Meriç Nehri’ni aşmak için sınır köylerine geliyor.

Bazı düzensiz göçmenler, botlara kapasitesinin üzerinde, çok sayıda kişiyle binmeleri nedeniyle nehri geçerken sıkıntı yaşıyor.

Adacıkta mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı

Meriç Nehri’ndeki adacıkta mahsur kalan 30 düzensiz göçmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Bir gazeteci, kıyafetleri ıslanan kişiye kazağını verdi. Sağlık ekipleri, kıyıya yüzerek çıkan ve soğuktan titreyen düzensiz göçmene müdahale etti.

Ekiplerce, düzensiz göçmenlere gıda ve su yardımında bulunuldu.

İran uyruklu Abdülzaki Baku, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamdan bu yana nehirdeki adacıkta beklediklerini belirterek, “Yunanistan’a gideceğiz. Oradan da İngiltere’ye gitmek istiyoruz. Arkadaşlarımı kaldığımız yerden kurtarmak istedim. Botla Yunanistan’a geçeceğiz.” diye konuştu.