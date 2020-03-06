Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye sınırındaki göçmenlere yönelik sert müdahalesi ve ırkçı grupların eylemleri devam ederken dün akşam başkent Atina ve Selanik’te mültecilerle dayanışma yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Yunanistan’ın Evros ve Lesvos (Midilli) adasında yaşanan olaylar nedeniyle Atina’da mültecilere dayanışma yürüyüşü yapıldı. Parlamento dışı sol gruplar, anti-otoriter gruplar ve SYRIZA gençlik ve haklar kolları üyelerinin katıldığı protesto yürüyüşünde 5 bini aşkın göstericinin mülteciler lehine ve aşırı sağ aleyhine sloganlar atıldığı görüldü.

Yunanistan'da göçmenlere destek eylemi Yunanistan solu göçmenlerle dayanışma içinde! "Faşizme ölüm!, birlikte yaşayabiliriz"https://www.nationalturk.com/yunanistan-solu-gocmenlerle-dayanisma-icinde-fasizme-olum-birlikte-yasayabiliriz/ Posted by NationalTurk News on Friday, 6 March 2020

“Göçmenlerle birlikteyiz, polis ve Naziler geri itilsin”, “her Avrupalının güvenliği Evros’taki çitte ve Ege’nin dibinde bulunuyor” ve “hiçbir zaman hiçbir yere ne açık ne kapalı toplama kampları” gibi sloganlar da atıldı.

Göstericiler aşırı sağın pompaladığı korku atmosferinin kırılmasını ve mülteciler için insancıl yaşam şartlarının oluşmasını hedeflediklerini dile getirdiler.

Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği’nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı’nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü.

Eylem sırasında, “Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz”, “Kale Avrupa’ya hayır” ve “Faşizme ölüm” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı.

Selanik’te de binlerce kişilik eylem

Atina’nın haricinde Selanik’te de 2 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Girit’in Rethimno adasındaki gösteri ise bir grup aşırı sağcının saldırısı sonucu iki kadının hafif şekilde yaralanmasıyla son buldu.

Öte yandan, Fransa’da doğan ve son yıllarda Avusturya ve Almanya’da da yayılmaya başlayan ‘Kimlikçiler Hareketi’ isimli grubun üyeleri, sınırın Yunan tarafına gelerek mülteci ve göçmenler aleyhinde gösteri yaptı.