Yunanistan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı: “Cat Lady”

Yunanistan’da “Cat lady” lakaplı Katerina Sakellaropoulou ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Sakelaropulu, 14 Mart’ta yemin ederek göreve başlayacak.

Yunanistan’da, 300 sandalyeli parlamentoda yapılan seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Tek aday olan Sakellaropoulou 261 oy aldı. Sakelaropulu’yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi. Sakellaropoulou’nun, 14 Mart’ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, görev süresi şubat ayında sona erecek Prokopis Pavlopulos’un yerine, 15 Ocak’ta Sakellaropoulou’yu cumhurbaşkanlığına aday göstermişti.

1956 yılında Selanik’te doğan Katerina Sakellaropoulou, Hukuk Fakültesi mezunu ve 2018’den bu yana Danıştay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Syriza hükümeti döneminde adalet bakanının önerisi üzerine Danıştay Başkanlığı’na atandı ve Yunanistan’ın ilk kadın Danıştay başkanı oldu.

Sakellaropoulou sivil özgürlükler, çevre, azınlık ve mülteci sorunları gibi konulardaki hassasiyetiyle tanınıyor.

Hayvan severliğiyle de tanınan Sakellaropoulou’ya ülke medyası kedileri çok sevmesi nedeniyle ‘cat lady’ adını takmıştı.