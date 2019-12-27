Zlatan 38 yaşında Milan’a geri dönüyor

38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic Los Angeles Galaxy’den ayrıldıktan sonra kararını verdi. Ibrahimovic, eski takımı Milan’a geri döndü.

MLS ekiplerinden Los Angelex Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic, Milan’ın teklifini kabul etti.

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan İsveçli futbolcuya 6 ay için 3.5 milyon euro ödenecek. Belirli gol sayısı ve koşullar yerine geldiği takdirde Zlatan’ın sözleşmesi 6 milyon euro karşılığında bir yıl daha uzatılacak. Golcü futbolcuya kupa kazanmaları halinde 500 bin euro bonus da verilecek.

Daha önce 2010-2012 yılları arasında iki sezon Milan için ter döken Ibrahimovic, kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 85 maçta 80 gole doğrudan katkı (56 gol, 24 asist) sağlamıştı.

Futbolun yaşayan efsaneleri arasında gösterilen İsveçli yıldız 4 farklı kulüple 11 şampiyonluk yaşadı.