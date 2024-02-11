Antalya’da Beykoz fırtınası esti!

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve perşembe günü Side-Antalya etabı ile başlayan Tour of Antalya bugün koşulan 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erdi. Tour of Antalya 2024’ün şampiyonu da üçüncü gün tırmanış etabını kazanıp genel klasmanda birinciliğe yükselen Polti-Kometa takımından Davide Piganzoli oldu. Tura damgasını vuran takımların başında ise Beykoz Belediye Spor Türkiye yer aldı. Geçtiğimiz yıl kurulan ve ülkemizdeki sayılı continental takımlardan olan Beykoz Belediye Spor Türkiye, sporseverlerin takdirini topladı.

Beykoz Belediye Spor Türkiye, İstanbul’un ilk continental takımı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Beykoz Belediye Spor Türkiye ülkemizdeki ilk kez kadın sportif direktörle çalışan bisiklet takımı unvanını taşıyor.

Antalya Turu’nda İstanbul’u temsil eden Beykoz Belediye Spor Türkiye’nin Sportif Direktörü Merve Pelin Bayram ile sizler için bir röportaj gerçekleştirdi.

Beykoz Belediye Spor Türkiye için çiçeği burnunda bir takım diyebilir miyiz? Kuruluş süreci nasıl ilerledi?

Beykoz Belediye Spor Türkiye’nin kurulması için 2022 yılının mayıs ayında bir karar aldık. Ciddi araştırmalar sonucunda resmi başvurularımızı yaptık. 2022 yılın aralık ayında onayı aldık ve 2023 yılında resmi olarak takım kurulmuş oldu.

2023 yılında kurulmuş bir ekip olmasına rağmen geride bıraktığımız sene sıkça isminizi duyduk. İlk seneniz nasıl geçti?

Öncelikle transfer sürecine hızlı başladı. Kolombiya şampiyonu, Fransa Bisiklet Turu, İtalya Bisiklet Turu gibi büyük organizasyonlarda pedal çevirmiş ve kürsü görmüş Rarwin Atapuma’nın transferini gerçekleştirdik. Afrika şampiyonu ve 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu kazanan, İtalya Fransa ve İspanya gibi üç büyük turda yarışmış kürsü görmüş büyük isim olan Natnael Berhane’yi kadromuza dahil ettik.

Avrupa pist şampiyonu Rus Sergei Rostevsev, Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulnan Halil İbrahim Doğan ile Dağ Bisikleti Şampiyonu Zeki Kaygısız’ı renklerimize bağladık ve 10 kişilik bir kadro çalışmalara başladı.

İlk senemizde Gabon, Algeria, Mauritus ve Fas yarışlarında ülkemizi temsil ettik. 2023 yılını dünyada 203 takımdan 51. olarak tamamladık. Avrupa continental takımları arasında ise 10. olduk.

Ekibiniz Antalya Turu’nda dikkatleri üzerine çekti. Peki, 2024 hedefleriniz nelerdir?

2023 yılında ve geride kalan iki ayda pek çok başarılı sonuca imza attım. 2024 itibariyle ekibimiz 11 kişiye yükseldi. Önümüzdeki günlerde sporcu sayımız 13’e yükselecek. Şu an Türkiye’de bizimle birlikte dört continental takımı mevcut. Geçen yıl bu dört takımın arasında en iyi ekip olduk. Bu yıl büyük hedeflerimiz var. Aynı anda iki ayrı takımla yarışmayı planlıyoruz. Takvimimizde yakın zamanda Tayvan, Japonya, Özbekistan, Polonya ve Çin yarışları var. Bu yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip. Türkiye’ye derecelerle dönmek istiyoruz. Beykoz Belediyesi Başkanı Murat Aydın desteğiyle kurulan takımımızın seneyi başarılarla tamamlayacağına inancımız tam.

Peki, biraz da sizi tanıyalım… Spora nasıl başladınız, siz de profesyonel olarak yıllarca yarış koştunuz… Kimdir, Merve Pelin Bayram?

Bisiklet küçük yaştan itibaren en sevdiğim spor oldu. 13 yaşında amatör olan sevgim yol bisikleti branşına adım atmamla daha profesyonelleşti. Birkaç yıl sonra dağ bisikleti branşına geçtim. Sporculuk kariyerimde pek çok önemli yarış koşum ve başarılar elde ettim. Milli formayı gururla taşıdım. Ardından sporcu olarak değil yönetici olarak devam etmeye karar verdim. Bu doğrultuda adımlar attık. Amacım bir sportif direktör olarak bu branşa önemli sporcular kazandırmak ve ülkemizde bisiklet sporuna olan ilginin artmasında pay sahibi olabilmek.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor; Hafta sonu İstanbul Beykoz‘da İshaklı Köyü Ovası’nda bulunan bu oksijen cennetinde voleybol, basketbol, mini çim futbolu gibi açık hava spor aktivitelerinin yanında doğal yürüyüş parkurunda yürüyüşler yapabilirsiniz.