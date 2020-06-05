    Güney Kore de Vakalar arttı, önlemler yeniden sıkılaştırılıyor
    Dünya

    Güney Kore de Vakalar arttı, önlemler yeniden sıkılaştırılıyor

    Virüsle mücadele bakımından dünyaya örnek gösterilen ve normal hayata dönmeye başlayan Güney Kore, yeni vakalarda…
    Gençlerbirliği’nde test sonuçları belli oldu
    Spor

    Gençlerbirliği’nde test sonuçları belli oldu

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları…
    Otobüsler seferlere hazır bekliyor
    Gündem

    Otobüsler seferlere hazır bekliyor

    İçişleri Bakanlığı’nın 28 Mart 2020 tarihli genelgesine göre şehirlerarası otobüs seferlerinin izinle yapılmasının ardından çok…
    Maske fabrikasını maskesiz dolaştı
    Dünya

    Maske fabrikasını maskesiz dolaştı

    Ekonomiyi kurtarmak adına kısıtlamalara karşı olduğunu her seferinde dile getiren Trump, maske üretim birimini ziyaret…
    Rusya salgının yeni merkez üssü
    Dünya

    Rusya salgının yeni merkez üssü

    Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Rusya’da dört gün üst üste 10 binin üzerinde yeni vaka bildirildi.…
    Fanusta akşam yemeği
    Dünya

    Fanusta akşam yemeği

    Test aşamasındaki projede, müşteriler 2 kişilik cam kabinlerde ağırlanıyor ve garsonlar yüz koruyucu siperlik takarak…
    COVID-19 zayıflıyor mu
    Dünya

    COVID-19 zayıflıyor mu

    Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsü’nden bilim insanları COVID-19’un SARS virüsü gibi mutasyona uğradığını ortaya koydu.…
    Dünya eğitimde normalleşmeye başladı
    Dünya

    Dünya eğitimde normalleşmeye başladı

    Okullarını açan ilk ülkelerden biri Danimarka oldu. Danimarka Aarhus Üniversitesi’nde eğitim yönetimi ve politikaları alanında…
    Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor
    Ekonomi

    Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

    AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı…
    Evde tercihler değişiyor
    Ekonomi

    Evde tercihler değişiyor

    Yaptığı online basın toplantısında sektörü bekleyen yeni dönem hakkında değerlendirmeler yapan Özak GYO Yönetim Kurulu…
    İGDAŞ’a fatura soruşturması
    Ekonomi

    İGDAŞ’a fatura soruşturması

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul’da abonelerden gelen şikâyetler üzerine doğalgaz faturalarının…
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüştü.. ‘‘Rezervler fazlasıyla yeterli’
    Ekonomi

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüştü.. ‘‘Rezervler fazlasıyla yeterli’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.…
    TOBB ETÜ’den koronada istihdam araştırması
    Ekonomi

    TOBB ETÜ’den koronada istihdam araştırması

    İmalat sektöründe yıllık istihdamın 242 bin kişi, sanayide 257 bin kişi arttığını hesaplayan SPM, koronavirüsün…
    Tornavida çekiç tadilata giriştik
    Ekonomi

    Tornavida çekiç tadilata giriştik

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinin üstünden yaklaşık 45 gün geçti. Vatandaşların çoğu…
    Otomotivde daralma beklentinin altında
    Ekonomi

    Otomotivde daralma beklentinin altında

    Türkiye otomotiv pazarının en makûs yıllarından birini geçirdiği 2019’un nisan ayına orantıyla yüzde 14.6’lık bir…

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      Son Dakika! Efsane modacı koronavirüs kurbanı
      Avrupa

      Son Dakika! Efsane modacı koronavirüs kurbanı

      Ayakkabı efsanesi Sergio Rossi 84 yaşında İtalya’nın Cesena şehrinde yaşamını yitirdi. Rossi’nin ölüm sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak birkaç gün…
      Beckham’ın “İngiliz Mirası” Peaky Blinders kıyafetleri Türkiye ve Çin malı çıktı, İngilizler çıldırdı
      Avrupa

      Beckham’ın “İngiliz Mirası” Peaky Blinders kıyafetleri Türkiye ve Çin malı çıktı, İngilizler çıldırdı

      David Beckham ünlü İngiliz dizisi Peaky Blinders’dan esinlenen bir dizi Kent & Curwen marka kıyafetlerin reklam yüzü olmuş ve kıyafetleri…
      Yıldırım Mayruk: ‘Ankara sizi istemiyor’ dediler
      Gündem

      Yıldırım Mayruk: ‘Ankara sizi istemiyor’ dediler

      Modacı Yıldırım Mayruk, 2014 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen defileden son anda çıkarılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Mayruk, “Şimdi Emine…
      Beymen Yalıkavak Marina sezonu açıyor
      Alışveriş

      Beymen Yalıkavak Marina sezonu açıyor

      Beymen Yalıkavak Marina, 2019 yazının en gözde koleksiyonlarıyla 18 Mayıs Cumartesi günü sezona “merhaba” diyecek. Beymen’den yapılan açıklamaya göre, Beymen…
      İHKİB ve MEB’den “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması”
      Medya

      İHKİB ve MEB’den “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması”

      Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İHKİB…
      Peugeot Legend Lifestyle koleksiyonu yeni ürünlerle daha da genişliyor
      Moda

      Peugeot Legend Lifestyle koleksiyonu yeni ürünlerle daha da genişliyor

      2018 Paris Otomobil Fuarı’na katılanlar ilk kez sergilenen yeni koleksiyonu yakından görme fırsatı buldular. Peugeot online mağazasında satışa sunulan koleksiyon…

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        Ronaldo antrenmanlara çocuklarıyla devam ediyor (Video)

        Ronaldo antrenmanlara çocuklarıyla devam ediyor (Video)

        Koronavirüs nedeniyle İtalya’dan ayrılıp Portekiz’deki malikanesinde kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo ailesiyle vakit geçirmeye ve antrenmanlara devam ediyor. Satın aldığı…
        Çığır açan uygulama! Evdeki koronavirüs hastaları böyle kontrol ediliyor

        Çığır açan uygulama! Evdeki koronavirüs hastaları böyle kontrol ediliyor

        İsrail Sheba Tıp Merkezi Evde Sağlık Hizmeti Birimi, hastalara uzaktan hizmet vererek hem sağlık personelinin korunmasını sağlıyor, hem de hastanelerdeki…
        Sıcak hava ve nem umudu! 3 farklı kaynaktan sevindirici haberler

        Sıcak hava ve nem umudu! 3 farklı kaynaktan sevindirici haberler

        Tsinghua ve Beihang Üniversitelerine mensup bilim adamları bu sorunun yanıtını bulmak için 21-23 Ocak tarihleri arasında en az 40 koronavirüs…
        Pakistan-Afganistan arasındaki bölgede yaşayan, çok tanrılı dinlere inanan halk: Kalaşlar

        Pakistan-Afganistan arasındaki bölgede yaşayan, çok tanrılı dinlere inanan halk: Kalaşlar

        Pakistan’ın Çitral kentinde yaşayan yaklaşık 4 bin kişilik Kalaş halkı Şaman, Helen, Zerdüşt ve Hint inançlarından izler taşıyan Kalaş dinine…
        İhsan Ketin kimdir?

        İhsan Ketin kimdir?

        Binlerce insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin de yer aldığı Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı 1948’de keşfeden Türkiye’nin ilk jeoloğu…
        Son Dakika! Pistten çıkan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetti

        Son Dakika! Pistten çıkan Pegasus uçağında 3 kişi hayatını kaybetti

        İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten…
        Van’daki ikinci çığda 33 kişi yaşamını yitirdi

        Van’daki ikinci çığda 33 kişi yaşamını yitirdi

        Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti. Van Valisi ve…
        Kobe’nin helikopter kazası 3 yıl önce çizgi filmde!

        Kobe’nin helikopter kazası 3 yıl önce çizgi filmde!

        Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de yayınlanan bir çizgi filmin 2017’de bu kazayı konu etmesi…
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