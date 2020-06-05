THY Avrupa Ligi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bogdan Bogdanovic’in taraftar, oyuncu, antrenör ve medya mensuplarının oylarıyla belirlenen Avrupa Ligi’nde 2010-2020 yıllarının en…
Reuters’ta bölge alan habere nazaran nisan tarihli taslak plana nazaran iç hat ve dış hat uçuşlarını haziranda başlatmayı planlayan THY…
Fujifilm şirketinin laç bölümü başkanı Robert Finberg, “İlacın virüs temizliğini artıracağını ve Covid-19 hastalık süresini kısaltacağını umuyoruz. Bu ilaçla yapılan…
Yunanistan’da hükümet, İtalya’da enfeksiyonlar yayılmaya başladığı anda tedbirler aldı. Üst düzey epidemiyologlar, virologlar ve bulaşıcı hastalık uzmanları ile geçici bir bilimsel komite…
Sosyal medya devi Facebook’tan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde etkisini devam ettirmesiyle birlikte insanların platformları üzerinden bağlantı…
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencileri sevindirecek…
Kültür sanat kanalı TRT 2, bu kapsamda mayıs ayı boyunca her akşam farklı bir filmi…
Newsweek’te Tom O’Connor imzasıyla yayınlanan yazıdan bölümler şöyle; Küba, ABD’nin yoğun ambargosuna rağmen koronavirüsü tedavi edebildiği belirtilen yeni bir “harika…
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili “Çıkın delikanlı gibi konuşun. Gerçi öyle bir delikanlı yok burada. Ancak karı…
Beşiktaş’ın dün yapılan Olağan Genel Kurulunda Fikret Orman ile birlikte başkanlık için yarışan Hürser Tekinoktay, usulsüz üyeliklerle ilgili yeni bir…
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