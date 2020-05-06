Cenk Tosun’dan flaş laflar: “Mario Gomez’in yanına Eyşan notunu düşelim”

Ulusal futbolcu Cenk Tosun, TRT Spor’da kariyeri ve gündem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Cenk Tosun’un lafları;

Crystal Palace beni Beşiktaş’ta oynarken de istemişti. Palace’ta beni çok hoş karşıladılar. Sonra şanssızlık yaşadık. Kulübün sahibi de ayrılırken “Seni çok beğeniyorduk hoş işler yaptın, yapacaktın. Teşekkürler” dedi ve şık ayrıldık.

PREMIER LIG’E GİTTİĞİ İÇİN PİŞMAN MI?

Hiç keşke demedim. Premier Lig benim ve pederimin çocukluk hayaliydi. O hayali başardım. Aslında şimdi hiçbir şey başarmadım. Daha çokça gol atmam gerekiyor, her şeyin başındayım.

ELEMELERDE ÇOK EMEĞİM VARDI

Alışılmış ki kimse yerkürenin bu duruma düşmesini, kişilerin ölmesini istemez. Ben de istemiyorum fakat EURO 2020 ertelenince velev istemez insan seviniyor. Zira benim elemelerde çok emeğim vardı, oynamak istiyordum.

MARIO GOMEZ’İN YANINA…

10 numaraya katiyen Talisca’yı koyarım. Sağ tarafa ise hiç düşünmeden Quaresma derim. Hayatımda onun kadar yeterli orta yapan bir oyuncu görmedim. Forvete Gomez’i koyarım. Hem sağ hem sol ayakla çok düzgün goller atıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Gomez’in yanına “Eyşan” diyerek not düşebilirsin. (Gülerek)





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