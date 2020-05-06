Güney Kore’de futbol ligi başlıyor! Maçlar iddaa’da, perdeyi son şampiyon açacak…

Bu bir ilandır

Avrupa’da Fransa ve Hollanda’da ligler iptal edildi, Belarus hiç ara vermedi, Asya’da “büyük” olarak nitelendirebileceğimiz liglerden “ ise 8 Mayıs’ta “seyircisiz” olarak perdesini açıyor.

Birinci hafta maçlarına göz atmak için aşağıdaki görsele tıklayın!

SON ŞAMPİYON JEONBUK, SUWON’U KONUK EDECEK!

Bir periyot memleketimizde Antalyaspor’u da çalıştıran Jose Morais önderliğindeki ‘u şampiyonluğa götüren isimler Ricardo Lopes (11 gol – 7 asist) ve Seon-min Mun (10 gol – 11 asist) olmuştu.

Mun bu seri orduya katıldığı için seri boyunca “zorunlu – kiralık” olarak Sangju Sangmu forması giyecek. Lopes ise yeni dönemde Çin ekiplerinden Shanghai SIPG ile uzunluk gösterecek.

Rakip ‘da ise geçtiğimiz yıl 20 gole imza atıp “Gol Kralı” olan Adam Taggart, bu seri da kadronun en kıymetli gol silahı olacak…

Acilen buradan ‘a üye ol, Güney Kore’deki futbol keyfine

HÜKÜMET ÖNLEMLER GETİRDİ!

Güney Kore Hükümeti, futbolun başlamasına onay verdi ve geçtiğimiz yılın tersine bu dönem daha kısa sürecek.

33+5 maç mekanına 22+5 maç bizleri bekliyor…

Maç günü rastgele bir oyuncuda, çalışanda ya da görevlide koronavirüs olumlu çıkarsa, lig idaresi tüm müsabakaları durdurma salahiyetine sahip!

1 oyuncuda koronavirüs müspet çıkarsa, o oyuncu maç takımından çıkartılacak ve müsabakalar devam edecek lakin sayı artarsa ligin askıya alınması kelam konusu olacak. Lige devam etmenin “imkansız” olduğuna kanaat getirilirse, ligin iptaline kadar da gidilebilecek.

Şayet lig 22. haftadan evvel iptal edilirse şampiyon ilan edilmeyecek ancak lig 22. haftadan sonra iptal edilirse şampiyon ve küme düşme kriterleri, o anki puan durumu baz alınarak yapılabilecek.

Güney Kore’deki ve fırsatları için

biletinizi almak için ise



