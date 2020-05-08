Evde tercihler değişiyor

Yaptığı online basın toplantısında sektörü bekleyen yeni dönem hakkında değerlendirmeler yapan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, “Tüketici ev alırken fiyatına, semtine dikkat ediyordu. Şimdi bu kriterler değişti. Artık balkonu olmayan, camı açılmayan, merkezi sistemle çalışan, 1+1 konutların, küçük metrekareli evlerin, rezidansların tercih edilmesi çok zor. Tüketicinin tercihi değişeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz” diye konuştu. Bu tip konutların fiyatlarında da bir düşüş yaşanabileceğini belirten Akbalık, bahçe, balkonu olan geniş dairelere olan talebin artmaya devam edeceğini vurguladı.

SALGINDA SATIŞ YAPTI

İstanbul Kazlıçeşme sahil hattında hayat bulan Büyükyalı projesinin satış ofislerinde tüm tedbirlerin alınarak nöbetleşe olarak açık tutulduğunu belirten Ahmet Akbalık, aynı zamanda online satış kanallarının da hizmet verdiğini söyledi. Akbalık, Büyükyalı projesinde satışların sürdüğünü, geçen üç haftada toplamda 6 konut sattıklarını kaydetti. Ahmet Akbalık, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “2020 tüm dünyada, Kovid-19 salgınının yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, biz hedeflerimiz doğrultusunda bir satış gerçekleştirerek, 2020’nin ilk üç ayında, Emlak Konut GYO projeleri arasında ciro şampiyonu olmayı başardık. 73 bağımsız bölüm satışı ve 228 milyon 439 bin 49 lira değerinde satış rakamıyla yılın ilk çeyreğinin en yüksek satış cirosunu Büyükyalı elde etti.”

OTELLER KADEMELİ DOLAR

Antalya’daki otelleri Ela Quality Resort Oteli’nin açılış tarihiyle ilgili bu hafta karar vereceklerini anlatan Akbalık, turizmde ilk etapta yüksek doluluklar yerine kademeli bir artış olacağını dile getirdi ve şunları söyledi: “Tercih edilme noktasında Türkiye turizmde pozitif olarak ayrılıyor. Normalleşmeyle birlikte en hızlı gelişecek sektörlerden biri turizm. Sanayide ise Türkiye’nin pozitif ayrışacağı ve talep göreceği bir takım ürünler var. Kalıcı olmak ve sürdürülebilir olmak noktasında altyapı ve teknolojik dönüşümü hızlandırmak lazım.”