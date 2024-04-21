İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş evinde ölü bulundu

‘İşte Benim Stilim’ isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yağmur Taktaş kimdir?

1996 yılında Adana’da dünyaya gelen Yağmur Taktaş, Adana Anadolu Lisesi’nde okudu.

Spor ve modaya ilgisi olan Taktaş, 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştı.

İşte Benim Stilim’den sonra da popülerliğini sürdüren Taktaş, modellik ve reklamcılık gibi alanlarda çalışmalar yapmıştı.

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