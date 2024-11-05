İzmit Tüpraş tesislerinde patlama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) tesislerinde bu sabah yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken, Tüpraş’ın kendi acil müdahale ekipleri de yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yayılmasını önlemek amacıyla geniş kapsamlı bir söndürme çalışması başlattı.

Tüpraş’ta 12 kişi yaralandı

Tüpraş’tan yapılan açıklamada da saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi.

Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, “12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.