Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu oldu!

Almanya’da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda Mete Gazoz, klasik yay erkekler finalinde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaştı. Gazoz, Malavasic’i 6-0 yenerek 2020’de olimpiyat, 2023’te de dünya şampiyonluğunun ardından kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, şampiyonayı birinci sırada tamamladı

Türkiye, Almanya’da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda takım halinde birinci oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Essen kentinde düzenlenen şampiyona klasik yay takım ve bireysel madalya maçlarıyla sona erdi.

İki altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milliler, Avrupa Şampiyonası’nda ilk sırada yer aldı. Organizasyonda Fransa ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

Şampiyonada, klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz ile Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun’dan oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı altın madalya kazandı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin’den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı gümüş madalya elde ederken, makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun, Emircan Haney ve Hazal Burun’dan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ile Berkay Akkoyun, Mete Gazoz ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Takımı bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mete Gazoz’a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya’dan Den Habjan Malavasic’i yenerek altın madalya kazanan Mete Gazoz’u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz’un başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Aşkın Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Mete Gazoz’u yürekten kutluyorum. Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuzun kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde etmesinde emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Artık rota Paris 2024 Olimpiyat Oyunları… Mete kardeşimin ikinci kez Olimpiyat Şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, milli okçumuza başarılar diliyorum.”

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