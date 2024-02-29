Doping skandalı! Pogba’ya 4 yıl ceza

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta sürdüren Paul Pogba doping iddiaları sonrası futboldan 4 yıl men edildi.

Pogba, Juventus’un Serie A’da 20 Ağustos’ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Fransız yıldız hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu.

NTV Spor’un GOAL’den aktardığı habere göre Paul Pogba, Doping nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.

Pogba, Juventus’un Serie A’da 20 Ağustos’ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı.

Ekim ayında yapılan ikinci testte de Pogba’nın numunesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı. Fransız futbolcu, doping testinin pozitif çıkmasının ardından eylül ayından bu yana forma giyemiyor.

Pogba doping maddesini nasıl elde etti?

Fransız orta saha yıldızının ABD’den takviye aldığı söyleniyor. İtalyan medyası, Pogba’nın kişisel doktoru ve arkadaşının, ilacı kendisine daha önce tavsiye ettiğini yazdı.

Yıldız futbolcunun kullandığı maddenin ABD’de onaylandığı ancak İtalya’da mevcut doping kurallarına göre yasaklı maddeler arasında olduğu bildirildi.

İtalyan basını, Pogba’nın Juventus doktorlarıyla konuşmadan ilacı kendisinin aldığını iddia etti.

FIFA’dan Juventus’a Pogba soruşturması