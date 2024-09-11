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Narin’in amcası muhtarlıktan uzaklaştırıldı
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklananlar arasında yer alan Salim Güran muhtarlıktan uzaklaştırıldı.
Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, görevden uzaklaştırıldı.
Narin’in amcası görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül’de yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Narin’in kaybolduğu sürede gözaltına alındıktan sonra 2 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amca Salim Güran, Tavşantepe Mahalle muhtarlığı görevinden Bağlar Kaymakamlığı tarafından uzaklaştırıldı.
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