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Narin’in amcası muhtarlıktan uzaklaştırıldı

Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklananlar arasında yer alan Salim Güran muhtarlıktan uzaklaştırıldı.

narinin amcasi muhtarliktan uzaklastirildi
Bali

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, görevden uzaklaştırıldı.

Narin’in amcası görevden uzaklaştırıldı

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra 8 Eylül’de yapılan arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin’in kaybolduğu sürede gözaltına alındıktan sonra 2 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan amca Salim Güran, Tavşantepe Mahalle muhtarlığı görevinden Bağlar Kaymakamlığı tarafından uzaklaştırıldı.

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