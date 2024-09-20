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2024-KPSS ön lisans sonuçları açıklandı
Merakla beklenen 2/24-KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçları açıklandı.
KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Eylül’de gerçekleştirilen 2024-KPSS Ön Lisans’a ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, beklenen Enflasyon verileri çerçevesinde 2025’te emekli olan birine 2024 yılına oranla yüzde 30 daha az aylık bağlanacağını belirtti.