Trafik Kazası Haberleri

Mardin’de turistlerin olduğu minibüs şarampole yuvarlandı

Mardin'de faciadan dönüldü. Turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Mardin'de faciadan dönüldü. Turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı. Olayda 7 kişi yaralandı.
Bali

Mardin’in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Mardin’de feci kaza

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki Alman uyruklu Fehime Ü. (67), Simon Ü. (69) ve Denho U. (74 ) ile İsveç uyruklu Josef B. (68), Ildiz B. (73), Naile M. (75) ve Sabo M. (79) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, beklenen Enflasyon verileri çerçevesinde 2025’te emekli olan birine 2024 yılına oranla yüzde 30 daha az aylık bağlanacağını belirtti.

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