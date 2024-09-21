Mardin’de turistlerin olduğu minibüs şarampole yuvarlandı
Mardin'de faciadan dönüldü. Turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı. Olayda 7 kişi yaralandı.
Mardin’in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.
Mardin’de feci kaza
Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki Alman uyruklu Fehime Ü. (67), Simon Ü. (69) ve Denho U. (74 ) ile İsveç uyruklu Josef B. (68), Ildiz B. (73), Naile M. (75) ve Sabo M. (79) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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