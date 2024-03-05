Acı Ot Festivali’ne geri sayım

Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle yapılacak olan 5. Acı Ot Festivalinin basın toplantısı gerçekleşti.

Acı Ot Festivali 9-10 Mart’ta

9-10 Mart tarihlerinde Ortakent Köyiçi Mevkii’nde yapılacak olan 5. Acı Ot Festivalinin basın toplantısı, Ortakent’te bulunan Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün önünde 4 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, OYDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seha Ergene e basın mensupları katıldı.

Büyük lezzet buluşmasına geri sayım

Toplantıda OYDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Seha Ergene, festivalin amaç ve hedeflerinden bahsettiği konuşmasında, “Bodrum Yarımadasının ve Türkiye’nin en büyük lezzet buluşması olmayı hedefleyen Bodrum Acı Ot Festivali, yöresel ürünlerin tanıtımı ve bölge esnafının ekonomiye katkı sağlama iş birliğine ivme kazandırmayı amaçlıyor. Festival alanında yaklaşık 250 yöresel tat ve 30 adet el sanatları standı yer alacak. Festival süresince yöresel sanatçılarımız sahne alacak, halk oyunları gösterileri ve Bora Gencer konseri gerçekleşecek” dedi.

Ergene, festivalin ikinci gününde Şef Zekeriya Yıldırım’ın öncülüğünde ünlü şeflerle yemek atölyeleri, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinliklerin olacağını söyleyerek festival detaylarını da basın mensuplarıyla paylaştı.

Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ise, “9-10 Mart tarihlerinde bütün vatandaşlarımızı, ilçemiz dışından gelen misafirlerimizi sorunsuz bir şekilde ağırlamayı diliyorum. Festivalimiz Bodrum’a hayırlı olsun” diyerek tüm ilgilileri festivale davet etti.

Acı Ot Festivali ilçe için büyük öneme sahip

Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum’un turizm, kültür, sanat ve spor kenti olduğu kadar geniş gastronomi potansiyeli bulunan bir kent olduğunu belirterek, “Acı Ot Festivali kentimiz için çok önemli. Yöresel festivaller sayesinde hem Bodrumlu hemşerilerimizle hem de Bodrum çevresinden gelen vatandaşlarımızla bir araya geliyor, misafirlerimizi yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginliklerle dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz. Yöresel ürünlerle birlikte kent kültürünün tanıtılmasında ve yerel üreticinin desteklenmesinde önemli rol üstlenen Acı Ot Festivali’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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