Marmara’da korkutan deprem!

AFAD, saat 21.38’de Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Habertürk canlı yayınına bağlanan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Deprem, Yenice’den Gönen’e doğru yaşandı. Çanakkale’de olumsuz bir şey söz konusu değil. Süreci takip ediyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı depreme ilişkin “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medya hesabı üzerinden, “AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, “Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey’deki kol Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953’te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.Gemlik Körfezi’nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney’i ihmal ettik konuşmayı” dedi.

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