Türk iş, siyaset ve spor dünyasının tanınan isimlerinden Ateş Ünal Erzen vefat etti.

Ateş Ünal Erzen için Galatasaray’dan açıklama

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan Ateş Ünal Erzen için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Galatasaray Kulübünde 1994-2000 yılları arasında yöneticilik yapan Erzen, ayrıca Galatasaray Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.’de genel müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı’nda da başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Ateş Ünal Erzen kimdir?

Hilmi Ateş Ünal Erzen 16 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesini bitirdi.

1973 yılında Renault-Mais’de çalışmaya başladı, çeşitli bölümlerde görev yaptıktan sonra 30 Nisan 1985 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu Kuruluşlarından OMSAN’ın Genel Müdürü olarak atanmıştır.

1 Ocak 1988 tarihinden itibaren ise Renault-Mais’e Genel Müdür olarak atanmıştır.

2004 yerel seçimlerinde CHP’den Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.

2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yeniden Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Bakırköy Belediye Başkanlığı için İYİ Parti’den aday oldu.

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İsviçre Neuchatel Üniversitesi’nde Hukuk ve Ekonomik Bilimler Fakültesi’ni bitiren Hilmi Ateş Ünal Erzen, 1994 ve 2000 yılları arasında Galatasaray’da Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla hizmette bulundu.

Aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Galatasaray Pazarlama A.Ş.’de Genel Müdürlük ve Galatasaray Eğitim Vakfı’nda Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

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