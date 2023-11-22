İstanbul’da suya yüzde 15 zam yapıldı

İstanbul zam Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Kasım Ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane’de bulunan İBB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Genel Kurula İBB Meclis 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Gerçekleşen genel kurulda İSKİ tarafından toplantı gündemine sunulan teklifler oylandı. İSKİ’nin 2024 mali yılı bütçesi 51 milyar 19 milyon 934 bin lira olarak kabul edildi. Öte yandan talep edilen su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin yüzde 48’lik zam teklifi, komisyon üyeleri tarafından revize edilerek yüzde 15 olarak oylamaya sunuldu. Yüzde 15 oranındaki zam teklifi genel kurulda oybirliğiyle kabul edildi. Yüzde 15 oranında yapılan zammın bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Suya yapılan zamla birim fiyatı 20.63 liradan 23.72 liraya yükseldi

İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen yüzde 15 zam ile birlikte konutlarda kullanılan 0-15 metreküp arası 1’inci kademenin birim fiyatı 20.63 liradan 23.72 liraya yükseldi. Öte yandan 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29.69 liradan 34.14 liraya, 30 metreküp ve üzeri 3’üncü kademenin birim fiyatı 40.43 liradan 46.49 liraya çıktı. İşyerleri için ise birinci kademe 0-40 metreküp 54.04 liradan 62.14 liraya, işyeri ikinci kademe 40 metreküp ve üzeri 62.50 TL’den 71.88 TL’ye yükseldi.

Öte yandan İBB Meclisi Kasım ayı Dördüncü oturumunda, 8 farklı belediyenin 2024 yılı mali bütçesi de konuşuldu. İlçeler için sunulan farklı teklifler mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen tekliflerle birlikte 8 belediyenin bütçeleri; Esenler Belediyesi 4 milyar 700 milyon lira, Esenyurt Belediyesi 8 milyar 387 milyon 500 bin lira, Eyüpsultan Belediyesi 4 milyar 780 milyon lira, Fatih Belediyesi 3 milyar 210 milyon lira, Gaziosmanpaşa Belediyesi 3 milyar 800 milyon lira, Güngören Belediyesi 1 milyar 885 milyon lira, Kadıköy Belediyesi 5 milyar 554 milyon lira, Kağıthane Belediyesi 3 milyar 933 milyon 748 bin lira olarak belirlendi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçesi 8 milyar 387 milyon 500 bin lira ile Esenyurt Belediyesi’nin olurken, en düşük bütçe ise 1 milyar 885 milyon ile Güngören Belediyesi’nin oldu.

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