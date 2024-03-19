Bayram tatili 9 gün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu çalışanları için bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da şoför esnafı ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Meclisin açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalarına dair mülkiyet sorunlarıyla ilgili mağduriyetleri inşallah gidereceğiz” dedi.
Erdoğan, “Şehir içinde faaliyet gösteren halk otobüsü esnafımızın hat tahsis süreleriyle faaliyetlerine devam edebilme haklarını da korumaya alacağız” dedi.
Erdoğan, “Ulaştırma projelerini devam ettirmek yerine üzerine hafriyat dökenleri siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğinizden şüphe duymuyorum” dedi.
Bayram tatili 10 Nisan’da başlayacak
Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan’da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik” dedi.
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