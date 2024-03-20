Kuşadası’nda cinayet! Abidin Canbazoğlu dövülerek öldürüldü

Kuşadası’nda sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu, evinde darp edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Cinayet zanlısı Aytaç Akar yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, 4 gün önce evinde ölü olarak bulundu.

Canbazoğlu’nun başı ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti belirlendi.

Kuşadası cinayeti Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Başkasının kimliğini kullanarak sitede daire tuttuğu öğrenilen Aytaç Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle site yöneticisi Abidin Canbazoğlu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Aytaç Akar, Canbazoğlu’nu darp etti. Canbazoğlu yere yığılırken Akar, olay yerinden kaçtı.

Olayın yaşandığı dairenin önünde kan izleri gören komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla Canbazoğlu’nun dairesine girdi.

Abidin Canbazoğlu cinayeti: Zanlı firari çıktı

Sağlık ekipleri Canbazoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Canbazoğlu’nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri de cinayet zanlısının Aytaç Akar olduğunu belirledi.

Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Akar, ekipler tarafından Eyerli Mahallesi’nde bulunan bir arkadaşının evinde yakalandı.

Gözaltına alınan Aytaç Akar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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