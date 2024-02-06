Çağlayan Adliyesinde terör saldırısı! 2 ölü

İstanbul Adliyesi’nin önündeki polis noktasına teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda, 3’ü polis 6 kişi yaralandı, 2 saldırgan öldü.

Alınan ilk bilgilere göre olay saat 11.46’da İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis noktasında meydana geldi.

Görevli polislere açılan ateşe karşılık verilmesiyle çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında 3’ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralı polislerin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çağlayan’da terör saldırısı: 2 terörist öldürüldü

Öte yandan çatışmada, DHKP/C üyesi olduğu açıklanan E.Y. ve P.B. isimli 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, “Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca öldürülenlerin kimliklerinin tespitine ilişkin açıklamasında da, “Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.