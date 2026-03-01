Borsa İstanbul kapatılacak mı?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde karar alınacağı” iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul açıklaması

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların bazı hesaplar tarafından yayıldığı ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

“Herhangi bir karar yok”

Açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde Borsa İstanbul’un kapatılmasına ilişkin alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı vurgulandı.

DMM, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğunu ifade etti.

Yasal süreç başlatıldı

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıdığı belirtilen asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

