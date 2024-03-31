Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu’nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin’in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00’den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00’de başladı.

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