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Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda oy kullanmak için gidenler bir hayli şaşırdı. Sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.

NationalTurk31/03/2024
2 Bir dakikadan az
Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda oy kullanmak için gidenler bir hayli şaşırdı. Sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.
Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.

Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu’nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin’in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00’den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00’de başladı.

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NationalTurk31/03/2024
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8 Mart Kadınlar Günü Turları
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